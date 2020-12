Maggie De Block: "Je n’ai pas besoin qu’on se souvienne de moi"

"Un ministre arrive, un autre s’en va. Ce n’est que lorsque vous êtes mort qu’il arrive aux gens de penser à vous." Maggie De Block (Open Vld) n’est plus ministre et elle ne s’en porte pas plus mal. Mais la critique de sa gestion lors de la première vague de la pandémie lui laisse un goût amer. "Nous étions le punching-ball."

Presque sans faire de bruit, Maggie De Block a disparu du paysage politique pour rejoindre les coulisses du Parlement. En tant que ministre de la Santé du gouvernement Wilmès, elle fait partie des anciens combattants de la première vague. Dans un premier temps, elle a récolté des louanges pour son approche "blijf in uw kot" ("reste chez toi", NDLR). Après quoi elle est devenue, avec Sophie Wilmès (MR), le symbole de tout ce qui n’a pas bien fonctionné pendant la crise. "Dans beaucoup de familles, quelqu’un est tombé gravement malade ou est décédé. C’est bien plus grave que de devoir trimer comme on l’a fait ou de se ramasser des volées de bois vert. Ça fait partie du boulot", relativise-t-elle. Bien qu'il devienne clair au cours de la conversation que la critique l’affecte: "Je pense que c’était injustifié", dira-t-elle à plusieurs reprises.

Après neuf ans au gouvernement, entre 2010 et 2014 en tant que secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, puis en tant que ministre de la Santé et des Affaires sociales, Maggie De Block est revenue à la Chambre en tant que cheffe de groupe de son parti lorsque le gouvernement Vivaldi est entré en fonction. C'est dans une salle spacieuse du Parlement que nous la rencontrons. La libérale de 59 ans ne prend aucun risque: elle se tient à quelques mètres et la fenêtre est ouverte.

Le président de l’Open Vld Egbert Lachaert n’avait pas l’intention de lui confier à nouveau un portefeuille ministériel et elle s’en accommode fort bien. "Quand on m’a proposé de devenir secrétaire d’État, j’avais 50 ans. Mes enfants étaient aux études, mon mari était indépendant, et je pouvais prendre mon envol. Aujourd’hui, mon mari est retraité et nous connaissons beaucoup de gens de son âge qui ont des soucis de santé. Je suis grand-mère et ma mère a besoin de moi. Rempiler pour quatre années supplémentaires en tant que ministre, avec tout ce que cela implique, c’était non."

Que pensez-vous d’être devenue, avec la Première ministre Sophie Wilmès, le symbole de tout ce qui a dysfonctionné pendant la première vague?

Je crains que ce soit le lot de tout ministre de la Santé. Certains font comme si c’était le ministre qui avait diffusé le virus. La Tchéquie en est à son troisième ministre de la Santé cette année, et mon collègue néerlandais a fait un malaise à la tribune de la Chambre et a dû démissionner. Je considère que la critique n’est pas justifiée. En Belgique francophone surtout, j’ai été traitée sans ménagement. Je me rendais régulièrement sur les plateaux de la télévision francophone, mais je suis flamande et donc une cible commode. Enfin, soit, je ne le prends pas personnellement et je ne souhaite pas passer pour une victime.

Il n’y a pas qu’en Belgique francophone que vous avez essuyé les critiques. En Flandre également, certains étaient remontés contre vous.

À la longue, on critique pour critiquer. On m’a prise pour cible parce que, dans la négociation pour les vaccins, j’attendais l’Union européenne au lieu de négocier moi-même. En tant que ministre d’un petit pays, devais-je me mesurer avec les États-Unis? Il faut être ambitieux, me disait-on. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas folle non plus. C’est grâce à la Commission européenne que nous pouvons dès à présent commencer à vacciner à des prix abordables.

Certains sont fâchés, mais d’autres m’interpellent en me demandant : "Ma pauvre, comment as-tu pu tenir si longtemps?" Je suis disposée à assumer la responsabilité de la politique que j’ai menée. Pour le reste, je préfère aller de l’avant que de regarder en arrière. C’est ce que j’ai toujours fait et je ne compte pas changer.

Devant la commission parlementaire sur la première vague, vous serez bien obligée de regarder en arrière. Qu’est-ce que vous allez leur raconter?

Chacun juge ce qui s’est passé lors de la première vague avec les informations dont nous disposons aujourd’hui. Ce n’est pas juste. On m’attaque parce que j’ai comparé le virus avec une grippe bénigne. Excusez-moi, mais c’est ce qu’affirmaient à l’époque la plupart des experts, ainsi que l’Organisation mondiale de la santé et la Commission européenne. Avec ce que je sais aujourd’hui, je ne redirais jamais une chose pareille. C’était un virus inconnu, qui nous a complètement surpris et qui continue de nous surprendre. Regardez la façon dont le virus vient de muter au Royaume-Uni.

Je crains d’ailleurs que cette commission parlementaire ne soit vite submergée par la deuxième vague, qui s’est avérée plus haute que la première et qui dure aussi plus longtemps. La deuxième vague nous a enseigné que les choses ne sont pas aussi simples que ce que certains ont affirmé. À un moment, on a cru que si tout le monde portait un masque, on serait à l’abri. Depuis lors, on sait que ce n’est pas le cas.

La Belgique est le pays le plus gravement touché au monde, tant lors de la première que lors de la deuxième vague. Comment expliquez-vous cela?

Ce n’est pas un concours non plus. On constate que beaucoup de pays qui s’en sortaient bien lors de la première vague se retrouvent aujourd’hui dans une situation difficile. La Tchéquie était citée en exemple, tout comme la Suède. Aujourd’hui, ces pays font face à de très hauts taux de contamination. Nous sommes un pays densément peuplé, du coup nous sommes très exposés. Partout, on voit que le virus circule plus activement en milieu urbain que dans les zones rurales. La Flandre se présente comme une grande agglomération qui, en plus, fait office de plaque tournante logistique et diplomatique. À Bruxelles, c’est pour ainsi dire le monde entier qui se croise.

En déconfinant au mois de septembre, le gouvernement Wilmès aurait en quelque sorte semé les graines de la deuxième vague. Les politiques menées n’ont-elles pas non plus une influence sur l’évolution de la situation?

Tout le monde affirme que nous avons tout relâché en septembre, mais ce n’est pas exact. Nous n’avons certes pas resserré les boulons et cela s’est par après avéré une erreur. Nous aurions dû imposer une limitation des contacts sociaux, mais nous n’avons pas trouvé de consensus politique sur ce point. C’était très difficile, il suffit de regarder les journaux de l’époque. Il était sans arrêt question des jeunes qui étaient privés de vie sociale, de la santé mentale qui régressait chez beaucoup de gens et du grand impact économique des mesures. Sachant ce que nous savons aujourd’hui, nous aurions sans doute agi différemment. Mais nous n’avions pas de boule de cristal.

Frank Vandenbroucke est parvenu à faire passer des mesures plus strictes contre la volonté de certains ministres-présidents. N’auriez-vous pas dû faire le forcing ?

En septembre, j’ai montré, chiffres à l’appui, que la situation n’était pas bonne du tout. Je sais ce que j’aurais voulu faire, mais il fallait trouver un consensus. Certains auraient voulu assouplir les mesures, parce qu’ils étaient préoccupés par la qualité de vie et l’économie. Ils ont également dû accepter de mettre de l’eau dans leur vin. Une fois qu’on a obtenu un consensus, il faut le défendre. Je suis collégiale et je resterai collégiale. C’est pour cela aussi que je n’accepte pas les critiques adressées à Sophie Wilmès. Elle présidait le Conseil national de sécurité, mais elle n’y siégeait pas toute seule. Les ministres-présidents des entités fédérées ont été associés à chaque étape. Faire porter ensuite le chapeau par une seule personne, c’est un peu facile.

N’auriez-vous pas dû taper du poing sur la table ?

Comment? Nous formions un gouvernement minoritaire, avec 38 sièges sur 150 à la Chambre. Heureusement, le gouvernement actuel peut s’appuyer sur une majorité à la Chambre, ce qui facilite considérablement les choses pour lui.

Le gouvernement Wilmès pouvait compter sur le soutien de dix partis. Vous disposiez même des pouvoirs spéciaux.

Et pourtant, nous étions le punching-ball. Les propositions étaient constamment adaptées à la Chambre et, sur les questions budgétaires, tantôt on en rajoutait tantôt on en enlevait. Pour obtenir un consensus entre les dix partis, il fallait réunir les dix présidents de parti. Cela prenait cinq ou six semaines pour faire passer quelque chose. En situation de crise, c’est d’une lenteur insupportable. Ensuite, nous devions, en tant que gouvernement, essuyer les critiques lorsque nous mettions en application des mesures décidées lors du super-Conseil des ministres. Ces parlementaires ne se sentaient en rien liés par quoi que ce soit et se permettaient de dire n’importe quoi.

Comparé à vous, Vandenbroucke a resserré la communication. La virologue Erika Vlieghe déclarait récemment que les virologues étaient invités à se rendre sur les plateaux de télévision parce que les politiques ne voulaient pas annoncer eux-mêmes les mauvaises nouvelles.

Je ne sais pas d’où elle sort ça. Tous les jours, je passais à la radio et à la télévision. Le dimanche, je passais sur six chaînes. J’ai même acheté l’appareillage pour pouvoir donner des interviews de chez moi, à la maison. À la longue, je ne voulais plus me rendre dans les studios télé. Malgré les mesures de précaution, beaucoup de gens s’y croisaient et ont été contaminés.

La critique des virologues me va un peu loin. En janvier, j’ai mis sur pied un conseil scientifique. Je me suis adressé à eux, mais ils n’étaient pas toujours d’accord entre eux et alors ils s’en remettaient au politique pour décider. Une fois la décision prise, certains virologues ne se privaient pas d’y aller de leur critique. C’est difficile de travailler dans ces conditions.

La collaboration entre les virologues et les partis de la Vivaldi semble mieux se passer. Comment expliquer cela?

Peut-être les virologues ont-ils également tiré certaines leçons? Certains ne voudraient sans doute pas non plus être confrontés à des déclarations qu’ils ont pu faire dans le passé. "Non, vous ne devez pas rester à la maison, allez skier tranquillement." Si nous avions su ce que nous savons aujourd’hui, nous aurions pu prendre certaines décisions plus rapidement. Et pourtant je constate qu’en cette deuxième vague, on se rabat sur tout ce que nous avions décidé lors de la première vague. Il faut croire que ce n’était pas si mauvais que cela.

Votre déclaration du mois de mars comme quoi nous étions parés pour faire face à la situation risque de vous poursuivre encore longtemps. Vu par après, on ne peut que constater que nous n’étions pas prêts.

J’étais responsable pour les hôpitaux et, quand on m’a demandé si les hôpitaux étaient prêts, j’ai répondu qu’ils étaient prêts. Si un hôpital voyait rentrer trop de patients à la fois, nous regardions s’il restait des places dans le réseau hospitalier local. Si ce n’était pas le cas, nous cherchions ailleurs. Cela nous a bien aidés durant la crise. Contrairement à la France, nous n’avons pas dû installer les malades dans des trains pour les transférer ailleurs.

Avec le recul, il s’est avéré que nous n’étions pas prêts au niveau des compétences des entités fédérées. Ces dernières années, on a créé beaucoup de nouvelles places dans les maisons de repos et de soins, mais l’accent était surtout mis sur l’aspect résidentiel et pas assez sur les soins. Nous en avons payé le prix lors de la première vague et ces problèmes resurgissent lors de la deuxième vague. Nous avons plusieurs fois demandé aux Régions si elles allaient s’en sortir, mais elles ne voulaient pas qu’on touche à leurs compétences. Je suis sans doute restée trop polie à l’époque.

Aujourd’hui, il y a un commissaire corona en la personne de votre ancien chef de cabinet Pedro Facon. Lui non plus ne vit pas des moments faciles.

J’admire Pedro d’avoir accepté le job. Il est le meilleur élément à la meilleure place, mais ce n’est pas facile pour lui, c’est vrai. Ne nous voilons pas la face: ce pays est compliqué au plan institutionnel. J’ai déjà dit plusieurs fois qu’il faudrait mettre de l’ordre dans tout cela. Pas avec une nouvelle réforme de l’État qui augmenterait l’émiettement, mais en œuvrant à des paquets de compétences homogènes.

Quelles leçons tirez-vous de la crise du Covid?

La crise a prouvé que la mise en réseau des hôpitaux était une bonne idée. Cette réforme a reçu un coup d’accélérateur, puisque plus personne n’en conteste le bien-fondé. Reste à adapter le financement en conséquence. Nous devons cesser de rémunérer à l’acte les médecins et les hôpitaux, parce que cela incite à faire du volume et débouche sur de la surconsommation. Cela ne garantit pas non plus la meilleure qualité des soins. Nous avons déjà adapté en ce sens les soins à basse variabilité, c’est-à-dire les interventions les plus simples. Le reste doit encore suivre. C’est ce qui est discuté aujourd’hui.

S’il faut attendre que médecins, mutuelles et hôpitaux se mettent d’accord, on risque d’attendre encore longtemps.

C’est propre à notre pays. Parfois, il faut une crise pour que les choses s’accélèrent. Prenez le remboursement des téléconsultations. Ce n’était soi-disant pas possible parce que ce n’était pas bon pour le patient. Dès lors qu’on ne pouvait plus faire autrement, les syndicats médicaux ont jugé que c’était quand même bon pour le patient. Le virologue Peter Piot m’a dit un jour que tout le monde est favorable au changement, tant qu’il ne doit pas changer lui-même. Comment se soustraire aux résistances? En ne faisant rien…

Les acteurs de la société civile ont-ils trop de pouvoir?

Impliquer la société civile est une bonne chose, mais elle doit travailler de manière constructive. Certains freinent parce qu’ils pensent protéger leur base. C’est une erreur, selon moi: il faut convaincre sa base de la nécessité de certains changements. Vous pouvez continuer à fonctionner avec une lampe à pétrole, mais qu’est-ce que ça apporte lorsque vous pouvez allumer des lampes LED à distance? Les secteurs les plus rétifs au changement sont ceux qui se retrouvent avec les plus gros problèmes. Regardez le retard que nous avons pris au niveau de l’e-commerce.

Quelle est votre réforme dont vous aimeriez qu’on se souvienne?