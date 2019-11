Maggie De Block: "Nous réduisons la facture du patient de 65 millions d'euros par an"

Le budget 2020 des soins de santé est décidé, mais pas encore approuvé. La ministre De Block veut des économies sur la pharma et une réduction de la facture pour le patient.

Le budget des soins de santé est élaboré pour 2020. Il doit maintenant passer au conseil des ministres. Jusqu'ici, le chemin a été chaotique. Alors qu'il y avait un consensus au sein du comité de l'assurance (médecins et mutuelles) pour une enveloppe de 27,593 milliards d'euros, le conseil général de l'Inami (mutuelles, patrons, syndicats et représentants du gouvernement) n'avait ensuite pas avalisé cette proposition. C'était donc au gouvernement de reprendre le dossier.

Les grandes lignes du budget proposé

La ministre Maggie De Block a concocté une proposition. Qu'en sait-on?

La facture du patient devrait être réduite de 65 millions d'euros par an . "Il s’agit de ce qu’il paie de sa propre poche pour les médicaments", précise-t-on du côté du cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

La trajectoire de croissance du budget des soins de santé est maintenue . "La norme de croissance légale de 1,5% est entièrement allouée et les prestataires de soins bénéficient de la totalité de leur masse d'index", promet-on chez Maggie De Block.

Le budget est en équilibre. "Nous avons à cette fin développé une série de mesures d'économie pour le secteur pharmaceutique. Pas d'économies dans les autres secteurs."

On n'en sait guère plus sur cette proposition de budget pour les soins de santé. Juste une promesse à l'égard des prestataires de soins et mutuelles: "Les prestataires de soins et les mutualités disposent ainsi d'un cadre clair dans lequel ils pourront bientôt conclure des accords tarifaires et ainsi offrir aux patients la sécurité tarifaire qu'ils méritent."

Dans un contexte budgétaire très difficile, nous pouvons réduire la facture des soins du patient de 65 millions d'euros par an. Les prestataires de soins recevront également l'indexation à laquelle ils ont droit et nous ne transmettons pas de dettes au prochain gouvernement. Maggie De Block Ministre de la Santé publique et des Affaire sociales

Contexte politique tendu

Mais cette proposition intervient donc dans un contexte très houleux. Le gouvernement, minoritaire et démissionnaire, avait fait capoter la proposition des médecins et mutuelles, laissant ceux-ci très énervés. L'opposition socialiste est aussi très remontée. Le sp.a, par la voix de Jan Bertels et John Crombez, a élaboré une proposition de loi reprenant le budget des soins de santé 2020 tel qu’élaboré et soutenu par les acteurs du secteur. La cdH Catherine Fonck s'est étonnée, mercredi, d'apprendre tout à coup que le dossier avait été bouclé...

Quel avenir pour la concertation?

Si le gouvernement refuse le modèle de concertation, on est parti pour une aventure... Jacques de Toeuf Absym