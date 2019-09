Maggie De Block et les syndicats s'affrontent sur le déficit de la Sécu

La Sécu file vers un déficit de plus de 3 milliards d’euros cette année. Les avis divergent cependant sur les remèdes pour rééquilibrer la situation.

Le budget de la Sécu prend l’eau de toutes parts. Alors que se réunit ce vendredi le comité de gestion de la Sécurité sociale , qui rassemble patrons et syndicats autour de la table, les derniers chiffres budgétaires sont alarmants.

D’après les trois grands syndicats (CSC, FGTB et CGSLB), qui ont signé une carte blanche dans la presse ce jeudi matin, le déficit dépasserait 3 milliards d’euros pour l’exercice en cours. Le rapport soumis ce vendredi au comité de gestion parle de 3,055 milliards en 2019. Le trou devrait ensuite se creuser à 3,5 milliards en 2020 et 6 milliards d’ici la fin de la législature en 2024.

Elargir la base contributive de la Sécurité sociale

Justement, quelles sont les causes structurelles de ce dérapage? Il y a d’abord le vieillissement de la population qui grève chaque année un peu plus les finances publiques, en particulier les dépenses de pensions et de soins de santé. Là-dessus, tout le monde est d’accord. De même que sur l’importance de ne pas couper aveuglément dans les dépenses.