Maggie De Block ne ferme pas la porte à une coalition arc-en-ciel

Paul Magnette a revu sa copie avec une nouvelle note censée passer plus facilement du côté de l'Open Vld. En route vers l'arc-en-ciel? La ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) reste ouverte à toutes les constructions, tant qu'elles peuvent aider les citoyens à avoir ce dont ils ont besoin.

Ce mercredi matin, invitée dans l'émission Matin Première sur la RTBF, la ministre de la Santé Maggie De Block s'est exprimée sur les négociations fédérales et la nouvelle note de Paul Magnette . "Nous sommes toujours dans la phase d'information. Lundi prochain, Paul Magnette ira à nouveau chez le roi qui décidera si le temps est venu de désigner un formateur . Et là, ça passera ou ça cassera", a-t-elle affirmé.

Nous voulons continuer à avancer, notamment sur les sujets éthiques comme l'euthanasie et l'avortement

La ministre de la Santé se dit ouverte à toutes les constructions "qui peuvent aider les citoyens à avoir ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire plus d'emplois , de l'argent pour la santé ...". Pour elle, c'est le contenu de l'accord qui est important, pas la coalition.

Ce mardi, L'Écho a pu se procurer un rapport bien plus complet que les fuites des dernières semaines. Daté du 27 novembre, il reprend des options qui seraient raisonnables pour une majorité de partis politiques et sur lesquelles il existe des convergences. Dans cette note, on retrouve dix grands chantiers "prioritaires", moins marqués à gauche que les premiers éléments de l'information royale.