Magnette, De Wever et des raisons d'espérer

"Si le Roi a chargé Bart De Wever et Paul Magnette d'une mission, c'est parce qu'il a pu observer, grâce à ses contacts, qu'ils avaient une chance d'aboutir", estime le politologue Pierre Vercauteren. Analyse d'un mandat à haut risque.

Et à la veille de la fête nationale, le Roi reprit l'initiative. Depuis que le gouvernement Wilmès était à la manoeuvre avec un mandat "de plein exercice" et non plus "en affaires courantes", les missions délivrées par le Palais n'avaient plus cours. Mais ce lundi, le souverain a chargé Paul Magnette (PS) et Bart De Wever (N-VA) de "prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement qui s'appuie sur une large majorité au Parlement".

"Pendant ces 50 jours, je consacrerai toute mon énergie à la formation d'un vrai gouvernement qui ait une vraie capacité d'agir." Paul Magnette Président du PS

Les voilà donc à la manoeuvre officiellement. "Il nous reste 50 jours pour trouver une solution. À défaut, il faudra convoquer de nouvelles élections. Pendant ces 50 jours, je consacrerai toute mon énergie à la formation d'un vrai gouvernement qui ait une vraie capacité d'agir", a lancé Paul Magnette dans une vidéo.

Des initiatives porteuses

"Intéressant, juge le politologue Pierre Vercauteren (UCLouvain FUCaM Mons). Si l'on compare avec la crise de 540 jours en 2010, on se souvient que lorsque le monde politique n'arrivait pas à s'accorder, le problème revenait immédiatement entre les mains du Roi. Aujourd'hui, les responsables politiques ont à cœur de prendre des initiatives."

On l'a vu dans l'intervention volontariste des "rois mages" Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) et Egbert Lachaert (Open Vld) qui ont élaboré une ébauche de coalition nommée Arizona. On l'a vu, aussi, dans les contacts entre la N-VA et le PS pris suite à ce projet.

"L'épidémie bouscule le cadre budgétaire et la vision des politiques économique et sociale." Pierre Vercauteren Politologue (UCLouvain)

Vue en plein écran C'est la première fois que Paul Magnette et Bart De Wever vont mener ensemble une telle mission. ©BELGA

"Mais à un moment, les initiatives produisent leur effet... C'est cela qui a permis au Roi de revenir dans le jeu et sortir de cette période de flottement. Il s'est montré ainsi tout en cohérence avec son discours, lors duquel il incitait le monde politique à prendre ses responsabilités", note Pierre Vercauteren.

De là à dire qu'une étape a été franchie? "Si le Roi a chargé Bart De Wever et Paul Magnette d'une mission, c'est parce qu'il a pu observer, grâce à ses contacts, qu'ils avaient une chance d'aboutir", estime le politologue. C'est en effet la première fois que ces deux-là entrent ensemble dans l'arène.

Le souverain n'aurait pas pris le risque de brûler ses deux as s'il n'avait pas certaines raisons d'espérer. "On n'est plus dans un épisode exploratoire, mais dans une phase lors de laquelle il faut avancer."

"Avec le déficit à maintenir sous les 3% et la dette publique à réduire, la marge de tout gouvernement était étroite et les positions du PS et de la N-VA sur les choix à faire restaient antinomiques." Pierre Vercauteren Politologue (UCLouvain)

Sortir de l'ornière

Deux éléments ont permis de sortir du brouillard: l'urgence de la relance et la détermination des "rois mages" à faire aboutir leur initiative Arizona. "La donne a changé avec le Covid. L'épidémie bouscule le cadre budgétaire et la vision des politiques économique et sociale. C'est l'élément qui manquait pour rapprocher le PS et la N-VA, peut-être...", affirme Pierre Vercauteren.

"Avant l'épidémie, chacun avançait dans l'optique européenne. Avec le déficit à maintenir sous les 3% et la dette publique à réduire, la marge de tout gouvernement était étroite et les positions du PS et de la N-VA sur les choix à faire restaient antinomiques."

"Ces deux présidents font face à une opposition virulente de leur base. Leur mission est périlleuse en interne aussi." Pierre Vercauteren Politologue (UCLouvain)

Reste à voir si aujourd'hui, alors que le respect rigoureux des critères est passé à l'arrière-plan au bénéfice d'une relance de masse, socialistes et nationalistes vont trouver davantage de convergence.

"Il vaut sans doute mieux ne rien savoir du contenu de leurs négociations pour leur laisser un maximum de chance de réussite, juge prudemment Pierre Vercauteren. N'oubliez pas que ces deux présidents font face à une opposition virulente de leur base. Leur mission est périlleuse en interne aussi."

Et sinon? Les élections?

Et si ça ne marche pas? Paul Magnette a brandi la menace des élections, mais l'on sait qu'il souhaite absolument éviter ce retour aux urnes. Les sondages ne semblent pas favorables au PS. Ni à la N-VA, d'ailleurs. "Ce message peut s'adresser tant au camp d'en face qu'à ses propres troupes. Il souligne le risque..."