Magnette et De Wever abandonnent leur mission

Paul Magnette et Bart De Wever n'arrivent plus à avancer dans leur mission, faute d'avoir pu amadouer suffisamment soit les verts soit les bleus. Ils vont rendre leur tablier, entend-on.

Atmosphère "glaciale" ce matin à la réunion entre les deux préformateurs royaux et les libéraux. Le rendez-vous prévu entre les Verts et le tandem Magnette/De Wever est, lui, annulé et aucune autre date n'est fixée. Ça sent le bout de course.