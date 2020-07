Magnette et De Wever testent les libéraux

La question de la coalition reste centrale. Ce mardi, Magnette et De Wever sondaient donc le MR et l'Open Vld. PS et sp.a sont unis dans cette dynamique et s'entendent toujours pour dire qu'il y aurait un "parti libéral de trop" en cas de participation bleue. L'idée est de ne pas donner l'impression de renforcer la suédoise et de faire pencher le gouvernement le plus à gauche possible. Mais MR et Open Vld affichent leur unité.