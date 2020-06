Magnette et Rousseau peinent à convaincre Wilmès

Nouvelle étape lundi dans le laborieux processus pour former un gouvernement fédéral. Paul Magnette et Conner Rousseau ont présenté et remis à Sophie Wilmès leur rapport final. Le PS l'a confirmé sur Twitter. On le rappelle, voici un peu plus de trois semaines que les présidents du PS et du sp.a ont pris l'initiative de reprendre des discussions interrompues par la crise du Covid-19. Les socialistes observaient lundi un silence religieux quant à l'évolution de la situation.