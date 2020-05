Magnette préconise une stratégie de relance dès à présent

Ne pas attendre un nouveau gouvernement

"Il faut passer à la vitesse supérieure. On ne peut pas attendre qu'un nouveau gouvernement (fédéral) soit formé. Sinon, on risque de connaître une récession plus forte que les pays voisins. Et l'impact risque d'être encore plus grand quand on sait que nos entreprises nationales sont souvent en concurrence directe avec des entreprises de ces pays voisins."