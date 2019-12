Malgré les exclusives, PS et N-VA se sont parlé

Les informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) feront leur rapport au Roi ce vendredi. Bart De Wever et Paul Magnette se sont rencontrés sans apparemment changer les positions de leur parti.

La pression monte à nouveau à l’échelon fédéral. Ce jeudi, la FEB, à l’occasion de sa traditionnelle communication sur la conjoncture, a réclamé qu’un gouvernement soit rapidement formé, quitte à ce qu’il soit intérimaire et concentre son action sur les réformes socio-économiques. Dans la population également, l’incompréhension gagne du terrain à près de sept mois des élections.

C’est dans ce contexte que ce vendredi, les informateurs royaux rendront leur rapport au Roi. Georges-Louis Bouchez et Joachim Coens, les nouveaux présidents du MR et du CD&V, ont été chargés le 10 décembre d’une nouvelle mission après l’échec de l’information menée par le président du PS Paul Magnette. L’objectif: ouvrir le jeu, notamment pour tester une nouvelle fois les intentions du PS et de la N-VA, les deux premiers partis du Parlement. Mardi matin, le PS a clairement indiqué qu’il n’était pas question pour lui de faire alliance avec les nationalistes.

Certains prêtent aux informateurs royaux l’intention de proposer une troisième voie.

La révélation par le journal Le Soir, ce jeudi, d’une réunion au sommet entre Bart De Wever, président de la N-VA, et Paul Magnette, organisée mercredi au siège du PS, a dès lors semé le trouble. D’autant que cette entrevue semble s’être déroulée en dehors de la mission Bouchez/Coens. Elle a pourtant été suggérée dans le cadre des discussions de l’information royale sans pour autant que les deux leaders aient été avertis de son contenu, confirmait-on dans l’entourage des informateurs. Cette discussion "générale" n’a rien changé aux positions des deux partis qui sont connues, apprenait-on à bonne source.

À l’heure de rédiger ces lignes, la situation semblait toujours figée. Le PS et la N-VA étant impossibles à marier, restait l’option dite "arc-en-ciel", associant socialistes, libéraux et écologistes du nord et du sud (76 sièges sur 150 à la Chambre), élargie au CD&V (12 sièges). Étant entendu que ni l’Open Vld ni le CD&V n’ont marqué leur accord pour entrer dans un tel schéma.

Malgré l’arithmétique

En coulisse circule l’intention des préformateurs de se montrer imaginatifs malgré l’arithmétique électorale, qui laisse peu de coalitions solides possibles. Un scénario mariant la N-VA, les socialistes, le MR, le CD&V et le cdH, mais sans l’Open Vld, a circulé dans la presse. "Il n’a jamais existé", selon un ténor libéral. "L’arc-en-ciel est mort", entendait-on également alors qu’on prête aux informateurs l’identification d’une troisième voie entre l’arc-en-ciel élargi et un attelage plus à droite incluant les nationalistes. Bref, peu d’information précise circulait à quelques heures du rapport au Roi du tandem Bouchez/Coens.