Manifestation pour le climat à Namur

Des citoyens se sont rassemblés à Namur pour manifester en faveur d'actions pour préserver la planète. L'appel à agir lancé via le hashtag #IlEstEncoreTemps a aussi donné lieu à des manifestations de milliers de personnes dans plusieurs autres villes à travers le monde.

Plus de cent personnes, selon les organisateurs, ont marché pour le climat ce samedi après-midi à Namur. L'action faisait suite à l'appel lancé par plusieurs YouTubeurs au travers d'une vidéo diffusée en début de semaine. Ceux-ci appelaient chacun à agir pour l'environnement avec le hashtag #IlEstEncoreTemps .

Le rassemblement a eu lieu place d'Armes à 14h00. Le cortège est ensuite passé par la rue de Fer, les piétonniers et la place du Vieux, avant de revenir à son point de départ.

"Un effondrement de notre système est en route", a déclaré Mme Mansion. "A nous de le maîtriser pour qu'il se fasse de la manière la plus douce possible. N'attendons pas la réaction de nos dirigeants, nous sommes plus nombreux."