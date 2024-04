Marc Raisière officiellement prolongé à la tête de Belfius jusqu’en 2026

Les mandats du CEO de Belfius, Marc Raisière, et de son président, Chris Sunt, ont été prolongés pour un an, soit jusqu’en avril 2026. Ils arrivaient à échéance en 2025.

On vous l’annonçait il y a une semaine environ: Belfius proposait au gouvernement belge de prolonger son CEO Marc Raisière, ainsi que son président, Chris Sunt, pour un an, soit jusqu’en 2026. L’Echo a appris que c’est désormais chose faite, les mandats des deux hommes, qui arrivaient à échéance en 2025, ayant été prolongés pour un an.

La banque publique, qui a pour actionnaire à 100% l’État belge, craignait en effet que nommer un nouveau CEO devienne de plus en plus difficile, alors que les élections de juin prochain approchent à grands pas et que la Belgique ne disposera peut-être ensuite que d’un gouvernement en affaires courantes pendant de longs mois.

Des autres changements au sein du CA

En plus de son CEO et de son président, le kern a avalisé plusieurs nominations et prolongations au sein du conseil d’administration de Belfius. Ainsi, le mandat de Lutgart Van den Berghe, qui arrivait à son terme en 2024, est prolongé pour deux ans, tandis que celui de Rudi Vander Vennet, qui touchait aussi à sa fin cette année, est étendu pour quatre ans.

Deux nouveaux administrateurs, Lieve Mostrey et Camille Gillon, ont aussi été nommés. La première est l’actuelle CEO du groupe Euroclear. Elle prend sa retraite et rejoint le CA de Belfius à partir de mai 2025, après une période dite de "cooling off". La deuxième est nommée au comité de direction de Belfius comme Chief Transformation Officer (CTO) et siégera au conseil d’administration.