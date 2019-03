Marghem n'a pas respecté la loi concernant la direction de la Creg

La ministre de l’Énergie Marie Christine Marghem (MR) n’a pas lancé dans les temps la procédure de sélection concernant les membres du comité de direction de la Creg. Le mandat des trois directeurs actuels arrive en effet à échéance le 1er septembre prochain, et la loi sur l’électricité prévoit que la procédure de sélection du président ou des membres du comité de direction du régulateur doit être lancée au plus tard six mois avant la fin de leur mandat. Cela aurait donc dû être fait le 1er mars au plus tard. Le cabinet de la ministre Marghem répond être au courant de la situation, et affirme qu’instruction sera donnée très prochainement au Selor de lancer la procédure.