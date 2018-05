Marie-Christine Marghem: "Le plan d'Engie était inacceptable"

Marie-Christine Marghem (MR), ministre de l’Energie, revient sur le transfert d’1,6 milliard d’euros d’Electrabel vers Engie, et le plan plus large concocté par Paris pour faire maigrir Electrabel de sorte à diminuer son exposition sur sa filiale belge. "Engie voit cela comme une restructuration industrielle, et pas nécessairement comme une opération qui vise à vider Electrabel de sa substance…", nous explique la ministre de tutelle.