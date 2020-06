Masques de la Défense: la Chambre demande une enquête à la Cour des comptes

Le président de la Chambre va demander à la Cour des comptes de réaliser une enquête sur la commande de millions de masques en tissu par la Défense. Après s'être faits attendre pendant plusieurs semaines, ces masques ont été analysés et il s'est avéré qu'ils ne respectent pas les conditions de sécurité requises.

Le 24 avril, le Conseil national de Sécurité (CNS) a décidé de fournir à chaque citoyen un masque dit de confort en vue du déconfinement. Le 27 avril, la Défense a été chargée de les commander. Le 15 juin, leur délivrance commencera en pharmacie. Or, l'une des deux sociétés retenues - la luxembourgeoise Avrox - a connu des retards et des masques ne semblent pas conformes au document technique approuvé par le CNS, en particulier aux recommandations de désinfection: un lavage à une température de 60°C alors que lesdits masques ne peuvent être lavés au-delà de 30°C. Qui plus est, les masques sont arrivés... par paquets de 5 avec un seul mode d'emploi.