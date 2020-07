Masques, voyages: la saveur de l'été, les travers de l'État

Le coronavirus ne prend pas de vacances. Nos responsables politiques devront rester mobilisés tout l'été. Et faire un gros effort de clarté.

L'épidémie semblait sous contrôle, les frontières venaient de rouvrir, notre vie sociale allait pouvoir reprendre un cours presque normal avec l'élargissement des bulles de contacts et l'autorisation de toute une série d'activités récréatives. La Belgique pourrait partir en vacances le coeur et l'esprit un peu plus léger, après des semaines de confinement.