Mathieu Michel, fantôme digital ou génie disruptif?

Surprise du chef à plus d’un titre, la nomination de Mathieu Michel comme nouveau secrétaire d’Etat à l’agenda digital et au numérique a étonné tout le monde. "Frère et fils de", il hérite d’une compétence pour laquelle il ne semblait pas tout à fait destiné. Loin de nous l’idée de remettre en doute les capacités du puîné de la famille Michel, mais pour quelqu’un en charge de la destinée numérique du pays on s’attendait à, comment dire, un peu plus de présence en ligne.