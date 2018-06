"Méfiez-vous de ces monstres!": la Chambre prend ses distances avec Francken

Les chefs de groupe Open Vld et CD&V se sont très clairement distanciés ce jeudi à la Chambre des propos tenus cette semaine par le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) qui a appelé à contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme empêchant des actes inhumains et dégradants, et plaidé en faveur de push-backs.