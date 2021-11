Menaces de démission au sommet de l'APD

La situation de l'APD est d'autant plus interpellante que l'épidémie conduit les gouvernements à prendre des mesures qui engagent leur responsabilité en matière de protection des données personnelles. Depuis des mois, des conflits d'intérêts sont dénoncés par deux membres de la direction de l'APD, Alexandra Jaspar et Charlotte Dereppe. Sont visés outre Frank Robben, le président David Stevens et un autre membre du centre de connaissances, Bart Preneel. Des fautes graves potentielles ont en outre été identifiées dans le fonctionnement de l'Autorité de contrôle et les services de la Chambre dont dépend directement l'APD ont rassemblé tous documents et échanges de mails ad hoc pour clarifier la situation à destination de la commission Justice. Y compris pour ce qui concerne le passif des deux lanceuses d'alerte.