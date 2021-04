Mesures Covid illégales: les astreintes de l'État reportées pour permettre des débats sereins

Report au 18 mai

Pour rappel, une "loi pandémie" est en préparation , mais elle est toujours examinée en commission à la Chambre. En attendant cette loi, la Ligue des droits humains ne souhaite pas, à ce stade, exécuter les astreintes demandées à l'État, a-t-elle annoncé dans un communiqué ce vendredi. Elle estime que la priorité doit être le débat public et démocratique afin d' aboutir à une loi solide et respectueuse des droits et libertés de tous les citoyens.

Instaurer un véritable débat démocratique

Selon la LDH, l'objectif de cette action en justice était d'instaurer un véritable débat démocratique dans le but d'aboutir à une loi respectueuse des droits humains, des libertés publiques et du principe de légalité. "La protection des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie et à la santé, est trop importante que pour être concrétisée par des normes bancales. Or, en l’état, le projet de loi ne respecte pas suffisamment les droits et libertés."