Michel achoppe toujours sur le pacte migratoire

A la Chambre, seuls la N-VA, le Vlaams Belang et le PP s'opposent au pacte de l'ONU pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui doit être signé par les Etats lors du sommet mondial sur la migration ces 10 et 11 décembre à Marrakech. Mais dans les coulisses, les choses avancent.