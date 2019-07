Michel retente un grand marchandage avec la gauche

Nouvelle tentative

Michel veut remettre son ouvrage sur le métier après avoir constaté qu’une majorité avait pu se former, avec l’appui des socialistes et des verts, pour placer Patrick Dewael (Open Vld) à la présidence (provisoire) de la Chambre. On parlait alors de la "coalition Dewael", sans la N-VA, ni le Vlaams Belang. Pour aboutir à un accord, le Premier ministre veut utiliser le 16, rue de la Loi comme monnaie d’échange. Ainsi, les libéraux francophones réussiraient in fine à aider Didier Reynders à décrocher le poste international prestigieux dont il rêve, en l’envoyant à la Commission européenne sous la direction d’Ursula von der Leyen. En échange, l’hôte du 16, rue de la Loi serait d’un autre bord politique. Le nom de Wouter Beke circule. Un autre scénario consisterait à placer Didier Reynders au 16, rue de la Loi et à attribuer le poste de commissaire européen au CD&V. Kris Peeters serait pressenti.