Mise au frigo des propositions de loi sur l'avortement

La participation du CD&V à la coalition Vivaldi avait un prix: la mise au frigo de la dépénalisation de l'avortement. Alors que ce dossier dispose d'une majorité parlementaire pour passer, il ne reviendra pas de sitôt en séance plénière. On peut en effet lire dans l'accord de gouvernement au sujet de ces propositions de loi, qu'il convient "de poursuivre leur examen en Commission Justice de la Chambre, et – après qu’un comité scientifique multidisciplinaire (désigné par les partis au gouvernement) ait mené une étude et une évaluation de la pratique et de la législation – de continuer les travaux de manière constructive pour qu’un consensus se dégage entre les partis du gouvernement et dans l’attente, de ne pas procéder au vote".