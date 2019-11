Mission d'information prolongée pour Paul Magnette?

Paul Magnette est attendu chez le Roi à 15 heures pour une probable prolongation de son mandat d'informateur.

Le 5 novembre, le roi Philippe avait désigné le président du PS pour mener un nouveau tour d'information en vue de former un gouvernement fédéral après l'échec des préformateurs Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA). Lors de sa première conférence de presse en tant qu'informateur, Paul Magnette s'était dit disponible pour poursuivre sa mission au-delà de ce 18 novembre si des progrès suffisants étaient réalisés et si le Roi lui en faisait la demande. Mais, le socialiste a-t-il avancé?

