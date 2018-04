Moins de cases sur la déclaration d'impôt

Codes spécifiques

Le ministre fédéral des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA) a tenté d’améliorer les choses. "Notre fiscalité est complexe, surtout à cause de notre structure étatique. Mais nous faisons le maximum pour garder les choses aussi simples que possible pour les citoyens. C’est pourquoi nous avons régionalisé la déclaration fiscale." La réduction du nombre de codes s’explique en grande partie par le fait que seules les cases spécifiques à une Région seront indiquées sur la déclaration des citoyens de ladite Région. Les déclarations envoyées, par exemple, en Flandre ne reprendront plus les codes spécifiques à la Wallonie et à Bruxelles.