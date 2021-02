Moins de mandataires retardataires en 2020

Douze mandataires cumulent les oublis

Et puis, il y a ceux qui cumulent, non pas les mandats, mais les oublis, ayant oublié de déposer tant la liste des mandats que la déclaration de patrimoine. Ils sont 12 dans ce cas. Dans le tas, le nom le plus connu est sans doute celui d'Els Ampe, ancienne échevine bruxelloise, députée flamande et candidate déçue à la présidentielle de son parti (Open Vld).