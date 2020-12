Ne jouons pas à la roulette russe

Sauf si... Sauf si les couacs de communication que l'on a connus en 2020 se répètent. Or, malheureusement, nous n'y sommes pas encore immunisés. Lundi, certains scientifiques ont émis l'idée de sortir du schéma tracé par les prescrits pharmaceutiques, et retarder la prise de la seconde dose du vaccin afin de pouvoir doubler la capacité de la première vague de vaccination.

Certes, le brouillard est de saison. Mais la responsabilité du monde politique ET scientifique est de l'éclaircir, pas de l'opacifier. Nous ne sommes pas scientifiques, nous ne trancherons pas ici l'opportunité, ou non, de se passer d'une seconde dose de sécurité. La piste, certes, mérite d'être explorée, et le chantier a d'ores et déjà été ouvert par le ministre de la Santé, Frank Vandenboucke. Mais il faudra vite éclaircir ce point.