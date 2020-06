Négociations fédérales: le PS s'apprête à choisir

Durant la journée de lundi, le porte-parole présidentiel démentait l'information selon laquelle celui-ci avait demandé un mandat pour entamer des négociations avec la N-VA. Le président du PS n'a pas non plus enterré la coalition Vivaldi (arc-en-ciel plus CD&V), assurait le même porte-parole suite à la sortie dans Le Soir ces deux affirmations. "Il a pourtant clairement indiqué qu'après un deuxième tour, Conner Rousseau et lui en étaient arrivés à la conclusion que la Vivaldi n'était pas possible", indiquait une bonne source, confirmant une information diffusée par Le Soir.