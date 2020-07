Négociations fédérales: le sp.a demande des garanties sur sa note

Les présidents du MR, de l'Open Vld et du CD&V ont rencontré leur homologue de la sp.a à la Côte belge ce samedi. Conner Rousseau en a profité pour insister sur l'importance de la note qu'il a présentée mercredi.

Weekend ou pas, George-Louis Bouchez, Egbert Lachaert et Joachim Coens poursuivent leurs efforts pour tenter de convaincre le sp.a de rejoindre leurs partis dans une coalition Arizona.

Après une semaine agitée, marquée par les tensions autour de la proposition de loi sur l'avortement, ils ont reçu son président, Conner Rousseau samedi dans un lieu tenu secret à la Côte belge . Ce dernier leur a demandé des garanties quant au contenu de la note qu'il a transmise dans le cadre des travaux en vue de former un gouvernement fédéral.

Que contient la note?

Dans cette note, le sp.a demande un renforcement des soins de santé, une plus grande contribution fiscale des grands capitaux et des multinationales et d'éviter une hausse des taxes sur la consommation. Conner Rousseau a expliqué, ce samedi, qu'il n'entendait pas franchir de nouvelle étape tant qu'il n'a pas reçu les garanties qu'il attend quant à sa note.