Négociations fédérales: relever l'investissement, mais aussi l'efficacité de la dépense

Dans quoi faudra-t-il investir? La note identifie six domaines: soins de santé, transition énergétique, mobilité, enseignement et recherche, agenda digital, cybersécurité. "Si on demande l’avis de la population, la priorité ira à l’enseignement et aux soins de santé. Mais il faut aussi soutenir l’économie, en renforçant par exemple tout ce qui concerne les réseaux : routes, rail, télécoms, fibre optique, 5G… Bref tout ce qui permet d’augmenter la croissance potentielle de l’économie", juge Philippe Ledent.