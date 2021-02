Négociations salariales: les syndicats dégainent à nouveau

Le grief des organisations syndicales: le patronat refuse que des augmentations salariales de plus de 0,4% puissent être négociées dans les secteurs. "Cette position est d’autant plus inacceptable que certains d'entre eux ont enregistré, malgré la crise, de bonnes performances et réalisé de gros bénéfices. Là où c’est possible, les travailleurs devraient pouvoir obtenir un peu plus qu’une aumône de 0,4% d’augmentation salariale", martèle la FGTB.