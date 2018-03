Non, la Belgique ne devra pas trouver 20 milliards d'ici 2024

Qu'y trouve-t-on, en dehors des grands classiques, visant notamment la mobilité ou l'endettement toujours plus grand des ménages belges, la brique pesant de plus en plus lourd? Une analyse du degré de soutenabilité de la dette belge. Ce n'est un secret pour personne: même si elle a fondu l'an passé à 102,8% du PIB, la dette belge reste toutefois royalement au-delà de la ligne fixée il y a belle lurette par l'Europe, à 60% du PIB.

Chaque année, donc, la Commission sort son thermomètre et mesure la soutenabilité des différentes dettes européennes. Via son indicateur "S1", indiquant les efforts que devraient fournir dans les cinq prochaines années les différentes économies européennes afin de ramener, d'ici 2032, leur dette dans les clous, à savoir sous les 60% du PIB.

Remède de cheval

Ce n'est pas pour cela que la Commission exigera de la Belgique pareil tour de ceinture. Elle ne l'a jamais fait. Et ne le fera pas plus dans ses recommandations politiques, attendues pour le mois de mai, et formulées sur la base de ce rapport technique. Politiquement et économiquement, c'est infaisable. Suicidaire, même.