Dans une longue interview de rentrée qui paraîtra ce samedi dans L’Echo, le Premier ministre revient sur les critiques de l’opposition et des syndicats – singulièrement la FGTB – par rapport au "jobsdeal" conclu cet été et les mesures qui y sont assorties comme la dégressivité des allocations de chômage.

"Dans le passé, des gouvernements à majorité socialiste ont fait des réformes en accentuant la dégressivité, mais c’était des réformes pour faire des économies... Le gouvernement Di Rupo a récupéré 330 millions d’euros de budget dans l’assurance chômage en une seule année avec sa mesure de dégressivité. Nous faisons tout autre chose: on ne récupère pas un euro , on réorganise le système de manière à augmenter les allocations dans les premiers mois qui suivent la perte d’un emploi, accentuer la dégressivité et arriver en troisième période autour du même niveau qu’aujourd’hui."

"Il n’y a aucun impact budgétaire à cette réforme, mais davantage de personnes qui iront vers des formations débouchant sur des emplois en pénurie. Ça n’a rien à avoir avec les économies d’un gouvernement socialiste sur le dos des chômeurs. Nous, on ne pourchasse pas les chômeurs. On fait en outre notre réforme dans un moment où on a des dizaines de milliers d’emplois vacants dans tout le pays. La philosophie n’a rien à voir. Nous encourageons les gens à revenir vers le marché du travail. Parce que contrairement à une opposition qui ne propose que des illusions en guise d’alternative, nous savons que le socle de la solidarité, c’est le travail. Au plus il y a de gens au travail, au plus l’assiette pour la solidarité est importante".