Le calme après la tempête. Le 21 juin dernier, en toute discrétion, une page s'est tournée pour la station polaire Princesse Elisabeth . La plupart des administrateurs historiques de l"International Polar Foundation (IPF), l'organe qui gère la station, ont donné leur démission. Presque tous atteignaient la limite d'âge et ils n'ont pas ménagé leurs efforts ces dernières années pour garder la barre alors qu'un conflit judiciaire entre la fondation polaire et les autorités belges occupait le devant de la scène.

Passer la main

Parmi les démissionnaires, on retrouve Jacques Brassine, qui était le président de l'IPF, l'homme d'affaires Philippe Bodson, François-Xavier Huberlant et Henri Tassenoy, le trésorier de l'IPF. "Il y a une volonté de redynamiser la station polaire. Maintenant que les dossiers juridiques sont terminés, il faut relancer les projets scientifiques", nous a expliqué Henri Tassenoy. Pour ce dernier, il ne s'agit de rien de moins qu'un nouveau départ pour la station polaire Princesse Elisabeth .

Philippe Bodson, que nous avons également contacté, ne dit pas autre chose. "Nous étions là quand Alain Hubert et la fondation polaire ont fait l'objet d'attaques de la part de l'administration publique. Cela a causé de grandes difficultés, c'était très compliqué mais à la fin, notre entêtement a porté ses fruits. On a tout gagné et le gouvernement a payé tout ce qu'il devait", nous a précisé Philippe Bodson. "Maintenant que les choses sont en ordre, il est peut-être temps de passer la main", a-t-il encore expliqué. Ce dernier fait encore partie du comité stratégique du secrétariat polaire, un organe composé de membres de l'IPF et des autorités et chargé de gérer la station. S'il ne quitte pas cette fonction, c'est parce qu'un gouvernement en affaires courantes ne pourra pas organiser de vote pour recomposer cet organe. Et pas question, par son départ, de rompre la parité.