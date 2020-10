Nouveau tour de vis en vue pour contrer le coronavirus

Sur la table du comité de concertation de vendredi: télétravail poussé au maximum, nouvelles mesures plus strictes pour les cafés et restaurants, …

Selon nos informations, une des options sur la table est de fermer les cafés et restaurants sur l'ensemble du territoire , mais elle ne ferait pas fait l'unanimité au sein du gouvernement fédéral. Des mesures plus strictes que celles en vigueur actuellement devraient toutefois intervenir dans ce secteur.

Télétravail au maximum

Le télétravail pourrait être exigé partout où il est possible, et non plus seulement recommandé. Il est aussi question de systématiser les cours à distance dans l'enseignement supérieur.