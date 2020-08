Nouvelles révélations dans l'affaire Chovanec

Encore un oubli

De quoi était informé Jan Jambon? Il avait déclaré la semaine dernière qu'il n'avait "jamais" été informé de l'incident. Ensuite, il a confirmé que son cabinet était au courant , mais qu'il ne se souvenait pas. Pourtant, un compte rendu confidentiel d'une conversation entre l'ambassadeur slovaque Stanislav Vallo et le directeur des relations bilatérales du SPF Affaires étrangères indique: " L'ambassadeur slovaque Stanislav Vallo a eu contact avec le ministre de l'Intérieur Jan Jambon par l'intermédiaire du consul honoraire slovaque à Mons et lui a expliqué la situation. Le ministre n'a pas donné davantage d'informations sur l'affaire".

La VRT et De Standaard ont retrouvé ce compte rendu de la conversation entre l'ambassadeur de Slovaquie et le directeur des relations bilatérales du SPF Affaires étrangères. On ignore si le contact mentionné avec Jan Jambon fait vraiment référence à un contact avec le ministre lui-même ou quelqu'un de son cabinet.

Marc De Mesmaeker se souvient

L'actuel commissaire général de la police fédérale Marc De Mesmaeker se souvient, lui, de l'affaire. À l'époque, il était directeur général du Secrétariat administratif et technique de l'Intérieur (SAT), qui fait le lien entre la police intégrée et le cabinet du ministre de l'Intérieur. Dans un communiqué, il estime que le SAT et lui-même ont agi de façon transparente et correcte, et conformément aux responsabilités du secrétariat. Il indique avoir reçu, le 26 février 2018, un e-mail d'un collaborateur du cabinet avec une première évocation des faits (sans images), à savoir un incident survenu à l'aéroport de Charleroi. Cet e-mail lui était transmis à titre d'information, précise-t-il.