Offensive belgo-britannique contre l'immigration illégale

Scanners, agents britanniques, Belges et Anglais s'attaquent à l’immigration illégale vers le Royaume-Uni et aux réseaux de contrebande.

Plusieurs dizaines de policiers belges et britanniques collaborent dans le port de Zeebruges pour lutter contre l’immigration illégale vers le Royaume-Uni. Les Britanniques fournissent, entre autres, du matériel qui permet de détecter la présence de personnes dans les remorques des camions.

Cette collaboration favorise aussi le démantèlement, via Europol, de réseaux de contrebande.

Les services britannique et belge en charge des questions de migration préparent parallèlement une campagne d’information et de dissuasion sur le sujet. La campagne sera lancée sur des zones de rassemblement populaires pour les migrants, comme le parc Maximilien à Bruxelles ou le port de Zeebruges.

Cette coopération belgo-britannique est le fruit d’une visite opérée plus tôt dans l’année par Jan Jambon, le ministre de l’Intérieur, et Theo Francken, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.