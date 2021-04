Olivier Valentin (CGSLB): "La grève doit toujours être une arme ultime"

Par un froid mercredi d’avril, on met le cap sur le siège de la CGSLB à Bruxelles. Une fois monté au cinquième étage, d’où nous disposons d’une vue imprenable sur le tunnel Léopold II - bientôt Annie Cordy -, on y rencontre le secrétaire national du syndicat libéral, Olivier Valentin. Il ne le cache pas, les négociations salariales traversent une phase extrêmement délicate , ce qui l’amène à peser chacun de ses mots lors de notre entretien.

Le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), rencontrera séparément les syndicats et les employeurs cette semaine. Que peut-on attendre de ces réunions?

Les salaires ne devraient pas augmenter de plus de 0,4%, hors index, en 2021 et 2022 afin de préserver la compétitivité de la Belgique.

Des pistes, à l’instar de primes uniques ou d’augmentation des chèques-repas, ont été avancées pour récompenser, au-delà de la marge de 0,4%, les travailleurs des entreprises qui tournent bien. Sont-elles acceptables?

En Allemagne, les interlocuteurs sociaux se sont entendus sur des hausses salariales de 2,3%, alors qu'en Belgique des augmentations qui atteindront 3,2%, en tenant compte de l'indexation, sont jugées insuffisantes par les syndicats...

La FEB estime qu’il n’y a que 5% d’entreprises en Belgique qui pourraient octroyer des augmentations supérieures à 0,4%. C’est crédible?

On va dire qu’ils forcent un peu le trait. Ce n’est pas crédible, mais il est exact que des entreprises sont en difficulté et d’autres pas. Dans certains secteurs, comme la distribution alimentaire par exemple, des augmentations plus importantes sont évidemment possibles. Les organisations syndicales connaissent les secteurs et les entreprises et la dernière chose qu'elles feraient, c'est d'y mettre en danger des emplois.