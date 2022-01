Olivier Valentin (CGSLB): "Les syndicats ne sont pas capables d'être raisonnables? C'est faux!"

Entre la bûche de Noël et le cœur du Nouvel an, le secrétaire général de la CGSLB a brossé pour nous les contours d'un début d'année 2022 qui portera l'empreinte du combat pour défendre le pouvoir d'achat des citoyens.

Les couloirs sont vides et sombres, et seule la salle de réunion attenante au bureau du secrétaire général de la CGSLB, Olivier Valentin, est allumée. Il y a un peu de l’effet covid et télétravail dans cette ambiance calme et silencieuse, et beaucoup de la trêve des confiseurs, ce classique de fin d'année qui permet à chacun de reprendre son souffle.

Et de souffle, les syndicats vont en avoir bien besoin pour amorcer le tournant de l’année 2022. Une année qui démarre à nouveau sous les vagues tempétueuses du Covid-19, et des drames sociaux qu’elles entraînent. Une année qui s’inscrira sous le signe du combat pour le pouvoir d’achat. Avec, dans la ligne de mire, les prochaines négociations pour la conclusion d’un nouvel accord interprofessionnel. Elles devront débuter à la fin de l’année. Dans presque un an. Mais dans la temporalité de la concertation sociale, un an passe vite, très vite.

Fronde contre la loi de compétitivité

Alors, les syndicats fourbissent déjà leurs armes. La CSC et la FGTB ont lancé les hostilités lors d’une manifestation le 6 décembre dernier pour défendre le pouvoir d’achat et réclamer une révision de la loi de compétitivité de 1996. Une action à laquelle la CGSLB n’a pas participé. En tout cas pas en défilant aux côtés des camarades à travers les rues de Bruxelles. "On ne souhaitait pas manifester le 6 décembre, mais on a lancé un appel à la grève, ça oui. Par contre, le lendemain, nous étions en front commun avec les soignants", explique le secrétaire général du syndicat.

Des participations à géométrie variable, que ce soit au niveau interprofessionnel, dans les secteurs, ou dans les entreprises, c’est un peu ce qui caractérise le syndicat libéral. "C’est plutôt une question d’autonomie de nos membres, la liberté avec laquelle chacun mène son action a de l’importance pour nous. On va donner un cadre, mais on ne sera pas trop contraignant."

Sur la forme, donc, la CGSLB s’est distinguée. "Cela ne veut pas dire qu’on est moins préoccupé par ce dossier, la liberté de négocier les salaires, elle nous tient tout autant à cœur. En mars aussi, nous avions décidé de ne pas faire grève, car nous estimions qu’il fallait poursuivre les négociations sur la conclusion d’un accord interprofessionnel. Mais cela ne change rien à notre détermination à faire aboutir les choses en front commun", dit Olivier Valentin.

On l’entend bien, la CGSLB, comme ses collègues, souhaite que soit remise sur la table la loi de ’96, afin de retrouver la capacité syndicale de négocier. Elle a déjà, main dans la main avec les deux autres syndicats, contesté la loi actuelle au niveau de l’OIT (le dossier est en cours d’examen), et mené des démarches de sensibilisation auprès des parlementaires. D’autres actions concrètes arriveront à la mi-janvier. "Ce qui nous dérange dans cette loi, c’est qu’elle nous déresponsabilise. Elle revient à dire que nous, syndicats, ne sommes pas capables d’être raisonnables. C’est faux. Nous sommes capables de prendre en considération la situation des secteurs et des entreprises, et d’adapter nos demandes face à cela", assène Olivier Valentin.

Des lignes difficiles à bouger

Le combat contre cette loi de 1996 est en tête des préoccupations syndicales. Et pourtant, on sait qu’il n’y a quasiment aucune chance de faire bouger les choses au sein de ce gouvernement… "Il faut en effet arriver à convaincre alors qu’il y a peu d’espace dans l’accord de gouvernement, concède Olivier Valentin. Mais si on veut encore avoir des accords interprofessionnels, il faut rouvrir les espaces de négociations en modifiant la loi. Il n’y a pas d’autres possibilités, on ne peut pas aller à l’encontre de la loi. Fin 2022, je ne sais pas quel sera le résultat des calculs autour de la norme, mais si c’est faible, ce sera compliqué de se remettre autour de la table. Si on veut un résultat dans la négociation collective, il ne faut pas casser la mécanique."

Ce combat contre la loi de ‘96 est non seulement un combat pour la liberté de négociation syndicale, mais aussi un combat pour le pouvoir d’achat. En la matière, n’y a-t-il pas d’autres fronts sur lesquels les syndicats devraient se battre ? "Oui, bien sûr, embraye Olivier Valentin. Il y a d’autres manières de restaurer le pouvoir d’achat, au travers de la fiscalité par exemple. Une réforme fiscale a été annoncée, le ministre nous a livré ses intentions, et nous-mêmes avons formulé des propositions." Le numéro 2 de la CGSLB ressort de ses cartons son vieux rêve de dual income tax. "L’idée est de taxer d’un côté les revenus du travail, et de l’autre les revenus du patrimoine. Et, dans ce pot des revenus du patrimoine, voir comment on peut taxer différemment ceux qui ont peu de revenus, et ceux qui en ont beaucoup. 30% de taxes pour une personne qui a 2.000 euros de revenus par an, c’est beaucoup, mais 30% pour celui qui tire 200.000 euros de son patrimoine, ce n'est pas énorme, comparé à celui qui gagne la même somme en revenus du travail, mais est taxé à 50% dessus."

Un rééquilibrage fiscal

La CGSLB ressortirait-elle l’un des slogans favoris de sa camarade socialiste : taxons les plus riches ? "Ce n’est pas un impôt sur la fortune, mais sur les revenus. L’idée est simple, on fait contribuer davantage ceux qui ont d’importants revenus du patrimoine, et avec le bénéfice généré, on diminue la taxation sur le travail de la classe moyenne, en modifiant les tranches d’imposition. On arriverait à un déplacement de charge fiscale de l’ordre de 6 à 7 milliards", avance Olivier Valentin. "Et c’est aussi une manière de travailler sur le pouvoir d’achat, et d'augmenter les revenus du travail pour ceux qui n’ont que ces revenus-là."

6 milliards d'euros La CGSLB chiffre entre 6 et 7 milliards le transfert d'impôts que générerait sa proposition de réforme fiscale basée sur le principe du "dual income tax".

Cela étant, lorsqu’ils se lancent dans leurs actions, les syndicats préfèrent mettre l’accent sur cette question de négociation salariale, plutôt que de taper sur le clou de la fiscalité. Or, consacrer son énergie à défendre ce dernier point - qui fait partie de l'accord de gouvernement - ne serait-il pas plus efficace ? "C’est certain, il faut se battre sur tous les fronts", admet le syndicaliste. Alors, pourquoi entend-on peu, dans les slogans, cette épineuse question de la réforme fiscale qui piétine ? "Nous sommes venus avec une proposition, pas avec des slogans, répond Valentin. Elle vise à prouver qu’il est possible d’avoir un véritable shift fiscal sans faire fuir les investisseurs. Alors oui, il faut s’y mettre maintenant parce que l’effet ne va pas se faire du jour au lendemain."

Maintenant qu’il est lancé sur la fiscalité, Olivier Valentin enfonce un nouveau clou, celui de la justice fiscale. "On ne parle plus de la lutte contre la fraude fiscale alors qu’elle était aussi dans l’accord de gouvernement. Ce sont des priorités qui passent au bleu", ironise le syndicaliste. "On voit pourtant apparaître tous les deux ans dans la presse des enquêtes sur l’évasion fiscale. Thierry Afschrift (NDLR: avocat fiscaliste) dira que ce n’est pas de la fraude, que c’est emprunter des chemins parallèles. Mais alors, qu’on ferme ces chemins, qu’on en ait le courage!"

Pourquoi ne pas le dire plus fort dans la rue ? Cela mobilise moins ? "C’est parce que cette réforme fiscale, elle est du ressort du pouvoir politique. Elle touche à l’ensemble de la société. La loi de 1996, elle touche à notre capacité de négociation. Dans le message traditionnel syndical, c’est cette liberté de négocier qui nous importe, conclut Olivier Valentin. On sait qu’on a un levier sur ce combat-là, parce qu’on est acteur; dans la réforme fiscale, on peut être une force de proposition, mais pas vraiment de pression. Nous adressons nos recommandations au politique, mais c’est lui qui doit l’implémenter."