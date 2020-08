"On caricature notre note Open Vld–MR"

Mais qu’en pense-t-on hors micro? «La tactique du moment consiste à essayer de mettre un coin entre l’Open Vld et le MR» , réagit anonymement une voix libérale francophone bien placée. «Pour ce faire, on caricature le contenu de notre note commune Open Vld - MR.»

"Aucune provocation"

"Les libéraux n'ont pas de tabou"

À propos, comment l’accent belgicain développé par Georges-Louis Bouchez pourrait-il plaire au nationaliste Bart De Wever? «Notre note dit texto que les libéraux n’ont pas de tabou. Nous sommes prêts à discuter de tout. Simplement, il faut que cela soit dans un objectif d’efficacité. Si c’est pour refaire une énième réforme qui rende le pays encore plus ingérable, on ne voit pas l’intérêt. Par contre, s’il s’agit de trouver des mécanismes permettant des décisions plus efficaces, on est là.»