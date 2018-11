"On est confronté à un problème hautement politisé"

En cherchant à comprendre pourquoi la Libye ne payait pas ce qu’elle devait à une ASBL du prince Laurent, deux avocats ont mis le doigt sur un nœud. Dans quelles conditions les autorités ont-elles validé le dégel d’intérêts de fonds libyens gelés en Belgique? L’ONU a recalé la Belgique sur ce point. L’affaire entre les États est-elle en train de virer en affaire d’État?

"J’ai la ferme conviction qu’il s’agit d’une affaire d’État. Et je pèse mes mots quand je dis affaire d’État. Il s’agit d’une affaire connexe où, souvent, on voit l’ombre du prince Laurent. J’ai souvent l’impression qu’il a eu un régime de défaveur de la part de votre gouvernement. C’est un peu une forme de délit de sale gueule." Quelle mouche a donc piqué le député socialiste Paul-Olivier Delannois lorsque, le 19 septembre dernier, en commission des Finances et du Budget de la Chambre, il interpelle Johan Van Overtveldt, le ministre des Finances. Quelle affaire d’État? Que vient faire le prince Laurent dans cette pièce? De quoi parle-t-on exactement?

Vue en plein écran En aidant le prince Laurent à récupérer ce que la Libye doit à son ASBL, deux avocats ont mis le doigt sur une bombe politico-financière qui ne demande qu’à exploser. ©BELGA

L’interpellation dont il est question concernait la décision prise par la Belgique, en 2012, de dégeler les intérêts des fonds libyens bloqués sur des comptes de banques présentes en Belgique à la suite d’une décision des Nations Unies. Cela ne nous dit toujours pas ce que le prince Laurent bien faire dans cette pièce. Selon certains, le frère cadet du roi Philippe pourrait, à l’insu de son plein gré, être la mèche d’une bombe politico-financière qui ne demanderait qu’à péter.

Ceinture verte

L’ASBL Global Sustainable Development Trust (GSDT) a été créée le 14 novembre 2007 par le prince Laurent, un certain Dirk de Paepe et Louis (dit Rik) van Aerschot, aujourd’hui décédé et considéré comme l’un des mentors du prince. Un an plus tard, le 8 juillet 2008, l’ASBL décroche un contrat en Libye. L’idée est de constituer une sorte de ceinture verte dans le désert aux abords des villes de Tripoli, de Benghazi et d’Al Baida. Le contrat portant sur le reboisement est signé avec la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste (nom officiel de la Libye utilisé de 1977 à 2011 sous le régime de Kadhafi). Démarré le 25 octobre 2009, le contrat devait s’étaler jusqu’à la fin du mois de décembre 2024. La valeur totale de l’ouvrage était évaluée à 70,2 millions d’euros. En différentes tranches étalées dans le temps, la Libye a payé 1,8 million d’euros à GSDT avant de rompre le contrat de façon unilatérale le 31 mai 2010.

Le 23 août 2011, l’ASBL du prince, entre-temps dissoute et représentée par Alex Tallon, son liquidateur, assigne la Libye devant le tribunal de première instance afin de récupérer le manque à gagner évalué, de façon temporaire, à 17 millions d’euros. Au fil du temps, en fonction des intérêts et autres frais de justice, cette somme a grimpé à 48 millions d’euros. Par deux fois, la justice belge a donné raison à l’ASBL du prince, et la Libye a été condamnée à rembourser GSDT.

Gel des avoirs

Dans le courant du mois de février 2011, la résolution 1970 du conseil de sécurité de l’ONU décide, suite à la répression meurtrière qui sévit en Libye, de geler les avoirs libyens répartis un peu partout dans le monde. A priori, plus de 170 milliards d’euros, "exfiltrés" par le régime Kadhafi, dormiraient sur des comptes en banque dans le monde entier. Juste après l’été 2011, nous révélions que plus de 14 milliards d’euros de fonds libyens étaient gelés en Belgique.

À cette époque, il nous était revenu que quatre institutions financières étaient concernées par cette mesure de gel: ING, BNP Paribas Fortis, KBC et Euroclear. D’après un document que nous avions pu consulter, il ressortait que 12,8 milliards d’euros étaient gelés sur les comptes d’Euroclear. D’autres informations font état de la présence de plus de 16 milliards sur les comptes d’Euroclear. Sans qu’il soit possible d’avoir plus de détails, nous révélions également que 376 millions étaient gelés sur les comptes d’ING, 43 millions sur ceux de BNP Paribas Fortis et 869 millions sur les comptes de la KBC.

Vue en plein écran Didier Reynders ©BELGA

Dans la foulée de cette révélation, Didier Reynders, alors ministre des Finances, accorde une interview à nos confrères de La Libre. À la question de savoir que faire de ces montants, le libéral répond qu’il faut les "libérer le plus rapidement possible pour le pouvoir libyen", tout en ajoutant qu’il faudra également veiller à rembourser les entreprises belges qui avaient signé des contrats avec la Libye de Kadhafi et qui n’avaient toujours pas été payées. "Ce qu’on a surtout fait ces derniers temps, c’est de voir ce qui pourrait être dégagé par la Trésorerie pour payer des entreprises belges", et de préciser que "si ce contrat avait été prévu dans les règles, le contrat a été honoré". Bonne nouvelle pour GSDT qui pourrait donc récupérer ses billes. Mais il n’en sera rien.

Arrêt pas définitif

En parallèle, la bataille continue à faire rage dans les prétoires des tribunaux. La Libye, qui est allée en appel de la décision de première instance, perd la première manche. Dans son arrêt du 20 novembre 2014, la cour d’appel de Bruxelles donne raison sur toute la ligne à GSDT et la Libye est condamnée à verser plus de 48 millions d’euros à l’ASBL. Comme la Libye ne se pourvoit pas en cassation, on considère que cet arrêt est définitif. Minute, papillon, comme nous le verrons plus loin, la Libye pense qu’elle a encore un coup à jouer.

Comme rien ne bouge et que la Libye ne semble pas disposée à rembourser à GSDT ce qu’elle lui doit, le bâtonnier Pierre Legros et Alex Tallon, respectivement avocat et liquidateur de GSDT, décident d’effectuer des saisies sur les comptes gelés. Mais comme le révèlent nos confrères du Vif à l’époque, il n’y a plus rien sur les comptes d’ING et de KBC. Ces derniers auraient été dégelés sur la base d’une décision de l’ONU, lit-on dans le magazine. En parallèle, Pierre Legros, qui est l’avocat habituel du prince, entame des négociations avec le Trésor. Dans un courrier daté du 5 juin 2015, dont nous avons pu prendre connaissance, Marc Monbaliu, l’administrateur général de la Trésorerie, répond qu’il ne peut pas procéder à un dégel des avoirs des fonds souverains de l’État de Libye pour deux raisons. D’abord, la demande de dégel n’est pas conforme car pas clairement décrite. Ensuite, estime le haut fonctionnaire, l’arrêt de la cour d’appel du 20 novembre 2014 s’applique à l’État libyen et ne découle pas d’un contrat conclu par les fonds souverains de l’État de Libye. Circulez, il n’y a rien à voir!

Plainte pénale

Du côté de GSDT, le courrier envoyé par la Trésorerie ne passe pas. Pas du tout même. Au début du mois de septembre 2015, Legros et Tallon déposent une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X pour abus de confiance et blanchiment. Le dossier atterrit sur le bureau du juge d’instruction Michel Claise, spécialisé dans les affaires financières. C’est dans le cadre de cette instruction que Marc Monbaliu, le patron de la Trésorerie, sera auditionné par la police fédérale. À la lecture du compte rendu de son audition, il apparaît que certaines sociétés, comme la FN Herstal pour ne citer que celle-là, ont été remboursées par la Libye de ce qu’elle leur devait. Didier l’avait annoncé dans La Libre en 2011, Reynders a tenu parole: il a veillé à ce que les entreprises belges présentant une ardoise en bonne et due forme vis-à-vis de la Libye soient payées.

Dans le courant de l’année 2016, deux avocats sont appelés à la rescousse pour étudier le dossier du prince sous un angle juridique. Il s’agit du professeur Robert Wtterwulghe et du baron Jean-Pierre de Bandt, deux pointures au style différent. À la fin du mois de novembre 2016, le duo rencontre Alexandre De Geest, le successeur de Marc Monbaliu à la tête de la Trésorerie. Ce dernier ne change pas la version de son prédécesseur d’une virgule. Le droit est né d’un contrat passé avant le gel des avoirs et les montants dus doivent être payés. À ce moment, l’épineuse question du dégel des intérêts des fonds gelés remonte à la surface.

Dans un courrier adressé aux deux avocats, Alexandre De Geest renvoie à la lettre envoyée le 5 juin 2015 par son prédécesseur. Ce que contiennent ces missives avait alors échappé à tout le monde. L’entrée en vigueur du nouveau règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 ne modifie pas la situation, répond le patron de la Trésorerie, avant d’ajouter que "les intérêts produits par les comptes gelés ne sont donc pas concernés et ne doivent dès lors pas faire l’objet d’une autorisation de dégel". Le loup est entré dans la bergerie et, cette fois, la teneur de ce courrier n’échappe pas à Robert Wtterwulghe. Il pousse plus loin ses investigations et il arrive à la conclusion que les intérêts des fonds ne pouvaient pas être dégelés. Jean-Pierre De Bandt confirme cette analyse.

Le "coup" de la Libye

Alors que tout le monde considérait que l’arrêt condamnant la Libye à payer GSDT était définitif, la Libye a tenté un dernier "coup". Le 13 avril 2017, la Libye a introduit une requête civile. Il s’agit d’une procédure très rare qui, selon certains critères aussi limités que stricts, permet à un juge de rétracter une décision passée en force de chose jugée. Le "coup" ne marchera pas. Nous y reviendrons.

À l’automne 2017, coup de tonnerre dans le dossier. Guidé par la plainte pénale pour blanchiment déposée par les avocats du prince, le juge Claise tente de saisir les 16 milliards qui se trouveraient sur les comptes d’Euroclear. Au moment de passer à l’action, le juge s’entend dire qu’il n’y reste plus que 5 milliards. La polémique qui entoure cette découverte est vive. Du côté des autorités, on assure que les fonds gelés le sont toujours. L’opposition fulmine! Le ministre des Finances, de son côté, assure que 14 milliards d’euros sont gelés chez Euroclear et, précise-t-il, ils y sont toujours. Soit. En attendant, l’institution financière, qui estime que ces montants sont insaisissables, conteste la saisie en justice. L’affaire sera plaidée devant la chambre des mises en accusation à la fin du mois de décembre. Le juge d’instruction cherche à vérifier si les soupçons de blanchiment évoqués par les avocats du prince sont justifiés.

Quand le juge Claise tente de saisir les 16 milliards qui se trouveraient sur les comptes d’Euroclear, on lui dit qu’il n’y reste plus que 5 milliards.

L’ONU recale la Belgique

Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier qui ressemble à tout sauf à un ciel bleu sans nuages. Il semble que la piste flairée par Robert Wtterwulghe et Jean-Pierre de Bandt était la bonne. Au début du mois de septembre, un groupe d’experts du conseil de sécurité de l’ONU leur donne raison. Les grandes lignes du rapport sont publiées dans le Vif. Le dernier paragraphe du résumé du rapport est limpide. "Le groupe d’experts a analysé les données et informations disponibles sur les avoirs de la Libyan Investment Authority et a découvert deux cas important de non-respect du gel des avoirs. Au fil de ses enquêtes, il a dévoilé des pratiques et des interprétations diverses des sanctions imposées par l’ONU, ce qui pourrait compromettre la gestion et la bonne garde des avoirs bloqués."

Dans les semaines qui suivent, les députés s’emparent du dossier. Ce qui n’était au départ qu’une plainte pour non-paiement d’un contrat passé par l’ASBL du prince Laurent est en train de virer à ce que certains considèrent comme une affaire d’État. En, commission Finance de la Chambre, le député écolo Georges Gilkinet ferraille avec le ministre des Finances et il pose les questions qui dérangent: qui a décidé ce dégel des intérêts? À quelle date? Avec quelle couverture ministérielle? L’idée est de savoir où est parti l’argent et à quoi il a servi. Question d’autant plus opportune quand on sait que la Libye est, à l’époque, l’un des berceaux du terrorisme et le passage obligé pour des flux de migrants en quête d’une meilleure vie et au cœur d’un trafic juteux.

Le Trésor assume

Vue en plein écran ohan Van Overtveldt ©Photo News

En commission, la réponse du ministre des Finances ne varie pas. Les fonds gelés n’ont pas été dégelés, martèle Johan Van Overtveldt, avant d’enchaîner: "Dès 2011, mon administration a opté pour une libération des intérêts et a été confortée dans cette position par la pratique des autres États membres de l’Union européenne possédant des fonds libyens gelés ainsi que par le service juridique du Conseil de l’Union européenne." Le ministre insiste également sur une autre recommandation du rapport des experts de l’ONU, un point qui enjoint le comité des sanctions de la Libye à fournir des précisions quant à l’interprétation à donner aux résolutions en ce qui concerne le paiement des intérêts. C’est au cours de cette même séance de la commission que le député socialiste Paul-Olivier Delannois a évoqué l’affaire d’État.

Vue en plein écran Steven Vanackere ©Tom Verbruggen

Le 29 octobre, une dépêche de l’agence Belga titrée "La levée du gel des avoirs libyens date d’octobre 2012" lève, pour la première fois, un coin du voile. Cette dépêche évoque une lettre rédigée le 4 octobre 2012 par Marc Monbaliu, le patron de la Trésorerie. C’est cette missive qui a permis à Euroclear de libérer les intérêts des fonds gelés sur ses comptes. À cette époque, le ministre de tutelle du haut fonctionnaire était un certain… Steven Vanackere.

En fin de semaine, Marc Monbaliu, que nous avons contacté par téléphone, assume. À la retraite depuis quelque temps, sa parole est un peu libérée. Oui, il a signé qui autorise le dégel des intérêts. Mais, insiste-t-il, tout a été fait dans les règles. "Vous pensez bien que ce dossier n’a pas été traité à la légère dans le secret d’un bureau par un fonctionnaire, selon son inspiration du moment", nous a-t-il expliqué, précisant qu’il réservait ses réponses aux membres de la commission Finance. Elles sont attendues d’ici une quinzaine de jours.

Le retour du prince

Une dernière pour la route? On se souviendra que la Libye avait tenté le tout pour le tout en introduisant une requête civile. Ce sera un nouveau coup dans l’eau. Dans un jugement rendu la semaine dernière (lire en page 6), le tribunal de première instance de Bruxelles rejette cette tentative. Cette fois, l’arrêt condamnant la Libye à rembourser 48 millions d’euros à GSDT est "définitivement définitif".