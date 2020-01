On évoque un budget d'affaires courantes demandé par le Palais

Les deux informateurs testeront surtout la coalition Vivaldi. L’idée de lancer la N-VA dans une mission royale ne gagne pas de terrain. Crise ou pas crise, la question budgétaire s’imposera tôt ou tard.

Constitution du prochain gouvernement fédéral, épisode X. Les courageux qui suivent encore auront lu ou entendu que contre toute attente, la mission déjà longue de deux mois des informateurs royaux a été prolongée d’une semaine par le Palais royal. Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) rendront leur rapport final le 4 février.

Que peuvent encore espérer les deux présidents de partis? L’idée de réunir le PS et la N-VA, les deux partis les plus importants du pays, a été enterrée de multiples fois, surtout par la PS. Son président, Paul Magnette, y est allé fort lundi en dévoilant les mesures honnies qu’aurait mises la N-VA sur la table (scission de la SNCB, limitation du chômage dans le temps, etc.). Une présentation qualifiée d’exagérée et tronquée côté N-VA mais qui élimine de fait toute alliance possible.

"Le PS n’a pas peur du valet noir."

"Le PS n’a pas peur du valet noir", assure un négociateur francophone. à bonnes sources, on confirmait que c’est à nouveau la piste dite Vivaldi qui serait surtout explorée avant le 4 février. On rappelle, Vivaldi ce sont les quatre saisons et quatre couleurs, celles de la coalition arc-en-ciel (unissant les familles libérales, socialiste et écologiste) à laquelle s’associe le CD & V. Dans cette optique n’offrant pas de majorité aux partis flamands dans leur groupe à la Chambre, l’attitude du CD&V est centrale, comme celle de l’Open Vld. Vont-ils accepter d’y aller? Ce n’est pas certain, les deux partis sont divisés sur la question. Les dernières déclarations d’un CD & V qui ne veut pas délier son sort de celui des nationalistes, ferment toujours cette porte.

Vu le blocage, dans les coulisses du pouvoir, l’idée d’un budget 2020 demandé par la Palais au gouvernement en affaires courantes est évoquée. Elle s’inspire de l’initiative du Roi Albert II de janvier 2011. Alors que la Belgique vivait la plus longue crise politique de son histoire, le Roi avait demandé au gouvernement démissionnaire d’Yves Leterme (CD&V) de prendre des mesures budgétaires.

Trop tôt

L’option circule aujourd’hui mais, le cas échéant, elle n’est pas pour tout de suite. Elle se heurte à quelques écueils. Et non des moindres. Contrairement à Yves Leterme, la Première ministre Sophie Wilmès (MR) n’a pas de majorité pour agir à son aise. En outre, l’urgence est moins présente. En 2011, la crise de la dette souveraine battait son plein et le financement de l’État belge était sous pression des marchés et des agences de notation. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, l’État n’a plus à craindre une hausse des taux pour se financer. Bref, il faudrait que la crise politique s’enlise davantage pour qu’on y vienne.

En 2011, Albert II avait demandé des mesures budgétaires au gouvernement Leterme.

Ce qui nous mène à la perspective d’un nouvel échec du tandem de l’équipe Bouchez/Coens. Faudra-t-il en venir à confier une mission royale à la N-VA? Peu d’enthousiasme dans les autres partis où l’on soupçonne aussi Bart De Wever de vouloir mener tout le monde à des élections anticipées. "Il peut imaginer se refaire une santé sur le dos du Vld et du CD&V", analyse une source flamande. Cette perspective pourrait infléchir l’attitude des deux partis en question.

