On n'est pourtant pas si mal, au Club Med

Que d’émoi pour un courrier! Ainsi, comme l’écrivait ce jeudi le Tijd, la Belgique aurait reçu une missive émanant des services de la Commission européenne. Disant, en substance, que la Belgique n’en fait pas assez afin de remettre son budget à flot – enfin, du moins, selon les standards européens. Pareil message aurait été expédié à l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal, ironiquement et péremptoirement surnommés les pays "Club Med" , parce qu’ils se la coulent douce, ces fainéants.

Alors le Premier ministre Charles Michel a dégainé son panneau "fake news" , disant que la veille encore, Jean-Claude Juncker himself le félicitait pour le caractère flamboyant de sa copie budgétaire. Et le grand argentier Johan Van Overtveldt s’est indigné d’être jeté dans le même sac que tous les fainéants cités plus haut.

Voilà pour le show. Au final, rappelons que non, l’Europe n’a pas encore pris de décision officielle quant au budget belge. La première étape est attendue pour le mois de novembre. Même s’il est déjà possible de la coucher sur le papier. La preuve: il sera écrit que le budget belge présente un risque d’une "déviation significative". Sans blague: la Belgique est censée soigner son déficit structurel à hauteur de 0,6% du PIB par an. Et ces deux dernières années, elle a progressé de 0,4%. C’est bien cela: 0,4% au lieu de 1,2%.