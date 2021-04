Open VLD et Ecolo/Groen poussent pour le vote dès 16 ans

Piqûre de rappel adressée par Ecolo/Groen et l'Open Vld. Les deux partis de gouvernement cosignent une proposition de loi visant à baisser le droit de vote de 18 à 16 ans pour les prochaines élections européennes, rapportent mardi De Morgen et La Libre.

On rappelle que cette mesure figure noir sur blanc dans l'accord du gouvernement Vivaldi , avec une perspective plus large : renforcer la confiance entre citoyens et personnel politique. Le projet déposé prévoit une obligation de voter, mais uniquement une fois que l'électeur potentiel se sera inscrit sur les listes électorales.

Promouvoir l'esprit européen

Pour les verts, le député Kristof Calvo y voit une mesure positive de renforcement de la démocratie, tandis que les libéraux flamands insistent sur le fait qu'à 16 ans, tout citoyen est en âge de travailler, jouit de droits et d'obligations, dont celui de payer des impôts sur son travail. Logique donc de donner à ces jeunes l'opportunité de participer au concert démocratique européen. Et par là de promouvoir l'esprit européen le plus tôt possible.