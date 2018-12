Oui, Charles Michel sort gagnant de la crise

Bilan socio-économique

Au-delà de ces considérations de perception, deux autres raisons, plus fondamentales, ont également poussé le MR à ne plus rien lâcher. Premièrement, le rapport de forces n’est pas si défavorable que cela pour les libéraux francophones. Nicolas Bouteca rappelle que la N-VA "a besoin" du MR. "La N-VA pourrait gouverner avec le PS, mais alors ce sera pour faire une nouvelle réforme de l’État. Ce qui suppose de devoir faire des compromis. Or la N-VA n’excelle pas spécialement dans l’art de bâtir des compromis." D’autant que l’opinion publique flamande n’est pour l’instant absolument pas demanderesse d’une réforme de l’État. Et comme a coutume de la dire Didier Reynders, un gouvernement sans le PS constitue déjà en soi une réforme de l’État.