Oui, à la sortie de l'IVG du Code pénal

Ce qui va changer? Quasiment rien, reconnaît David Clarinval (MR), l'un des quatre signataires de la proposition de loi. "C'est clair qu'on aurait pu aller plus loin en ne sanctionnant plus pénalement l'avortement. Nous n'avions pas la majorité pour cela."

Concrètement, l'IVG reste interdite au-delà du délai actuel de 12 semaines de grossesse. Petite amélioration: si c'est un état de détresse qui motive l'acte, celui-ci ne devra plus être prouvé et un délai de réflexion de 6 jours est prévu.

En théorie, il existait une majorité pour une dépénalisation complète de l'IVG, excluant le CD&V et la N-VA, et associant les socialistes, les écologistes, le PTB et DéFI. La majorité est restée soudée. "On aurait pu avoir plus mais ce qui est présenté ici est au moins un pas en avant. Parfois, il faut de la patience pour obtenir ce qui est bon pour la société", a expliqué Carina Van Cauter (Open Vld), en rappelant la loi de 1990 dépénalisant partiellement l'avortement avait dû patienter 12 ans.