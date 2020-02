PS et N-VA: des petits accords avant un grand deal?...

Y a-t-il déjà un terrain d'entente entre le PS et la N-VA sur les pensions et la scission de la justice et de la police? Koen Geens va en tout cas devoir tester la force de ces propositions...

Le PS et la N-VA se rencontrent régulièrement, on le sait. Que sait-on de ces rencontres? Pas grand-chose. Qu'en retient-on? Que le PS reste inflexible. "On a eu une trentaine de réunions avec la N-VA et ça ne mène à rien. Autour de la table, le PS est de bonne volonté, mais Bart De Wever ne fait aucun compromis" disait fin janvier Paul Magnette.

Les monnaies d'échange

Les propos du boss des socialistes francophone semblent très clairs. Pourtant, il y a un autre son de cloche. Il existerait bien quelques ouvertures de la N-VA vers le PS et inverse. Il y aurait même une sorte de deal entre les deux partis, avec des monnaies d'échange respectives: la N-VA accorderait au PS le rehaussement à 1.500 euros des pensions les plus basses et le PS donnerait son accord pour la scission de la justice et de la police.

Au Nord du pays, on parle beaucoup de cette éventualité. "Il y aurait notamment une ouverture à une politique plus sociale de la N-VA, et des avancées communautaires", explique Dave Sinardet, Politologue à l'UAntwerp. Sachant que les conditions ne sont pas réunies pour réaliser une véritable réforme de l'Etat, comment des tels changements pourraient-ils être adoptés? "Dans le cadre de lois fédérales, en créant des politiques différenciées, on régionaliserait de fait", précise Dave Sinardet, qui rappelle que c'était là une des pistes de Johan Vande Lanotte dans le cadre de sa mission d'information avec Didier Reynders. "Cette proposition allait très loin. Par exemple, pour le marché de l'emploi, on pourrait déterminer des sous-régions, selon le taux de chômage. La N-VA avait continué sur cette voie, dans le cadre du duo Bourgeois-Demotte, avec l'idée de scinder la SNCB. Et apparemment, le PS aurait alors mis sur la table la scission de la police et de la justice."

Dur pour le MR

Il y aurait notamment une ouverture à une politique plus sociale de la N-VA, et des avancées communautaires. Dave Sinardet Politologue (UAntwerp et VUB)

Où en sont ces "rapprochements"? Travaille-t-on encore dessus? Il semble que ce soit bien la mission de Koen Geens de relancer et approfondir ce travail. Lors de la mission d'informateur de Paul Magnette, cette piste était tombée à l'eau vu que le boss du PS oeuvrait plutôt à la réalisation d'un arc-en-ciel, sans la N-VA donc, avec des accents fédéralistes. Avec le tandem Bouchez-Coens, la voie était difficile à exploiter, vu la position en porte-à-faux du MR. "Qu'est-ce qu'un deal entre le PS et la N-VA apporterait au MR?, questionne Dave Sinardet. Rien sur le plan socio-économique. Une telle coalition serait même plus à gauche qu'une Vivaldi. Pour le communautaire, ça ne les intéresse pas. Le PS est le parti francophone le plus régionaliste. N'oublions pas que la régionalisation renforce l'"État PS". En plus, les libéraux francophones devraient laisser tomber leurs homologues néerlandophones..."