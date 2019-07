PS et N-VA se sont enfin vus

La réunion de dimanche a permis à MM. Reynders et Vande Lanotte de présenter leur note. Il est manifestement prématuré de parler de points de convergence en vue d'une future coalition et dès lors de "préformation", indiquait-on à bonne source.

Avec le PS, sans Ecolo

Sept partis se sont retrouvés autour de la table: PS, N-VA, MR, CD&V, Open Vld, Groen et sp.a, représentés par leur président et une deuxième, voire une troisième personnalité. Au PS, Paul Magnette accompagnait Elio Di Rupo; pour le MR, outre Charles Michel, la ministre Sophie Wilmès était également de la partie; pour la N-VA, en plus de Bart De Wever, il y avait les députés Jan Jambon et Theo Francken; pour l'Open Vld, le vice-premier ministre Alexander De Croo assistait Gwendolyn Rutten; pour le sp.a, il s'agissait de la cheffe de groupe Meryame Kitir en plus du président John Crombez; pour Groen, le duo était composé de Meyrem Almaci et du chef de groupe Kristof Calvo; pour le CD&V, seul le président Wouter Beke a été remarqué.