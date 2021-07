PTB et Vlaams Belang empochent 18% des subsides aux partis

Avec 10,8 millions dans son escarcelle, la N-VA est toujours la formation la plus largement subsidiée du pays . Suivent le PS avec 8,5 millions d'euros, le Vlaams Belang qui a pu compter sur 7,9 millions et le MR avec 7 millions .

La part des partis traditionnels en chute

Par rapport à 2018, année précédant les élections, la donne a bien changé. Grande gagnante du scrutin, l'extrême droite flamande a notamment vu sa dotation grimper de 5,3 millions . Les écologistes francophones et le PTB, qui obtiennent chacun 3,3 millions de plus, sont aussi à classer parmi les vainqueurs sur le plan financier. Bien qu'elle reste en tête de course, la N-VA a par contre vu les deniers publics dans ses caisses se tarir, avec une perte de 3,2 millions , tandis que le CD&V en a vu 2,4 millions s'envoler .

Notable: les six partis traditionnels perçoivent aujourd'hui 51% de l'ensemble des subsides alors qu'ils mettaient encore le grappin sur 75% de ceux-ci en 1999. Désormais, les deux partis aux extrémités du spectre politique, soit le Vlaams Belang et le PTB, obtiennent ensemble 18% des subsides totaux , tandis que la N-VA en accapare 15%.

Soyons clairs, ces subsides publics sont indispensables à la survie des partis belges. L'année dernière, ceux-ci représentaient pas moins de 78,8% de leurs revenus . Les contributions des mandataires élus en constituaient 11,4%, les cotisations de membres un chouïa plus que 4% et les dons 0,1%.

Organisation ou communication?

Et au rayon des dépenses, que nous apprend cette analyse? En 2020, celles-ci ont représenté 80,6 millions pour l'ensemble des partis politiques , soit moins que lors des années électorales 2018 (96,9 millions) et 2019 (93,5 millions).

Au cœur des budgets des partis, on retrouve principalement des dépenses consacrées à de l'organisationnel (61,8%) et à la communication (25,1%). Des grandes variations sont toutefois identifiables d'une formation à l'autre. Ainsi, les parts des dépenses d'organisation les plus élevées se retrouvent au PS (77,8%), Vooruit (71,3%) et au MR (69,3%), tandis que le Vlaams Belang est le leader incontesté en matière de dépenses consacrées à la communication avec 58,7%. Il est suivi par la N-VA (31,9%) et Groen (31,7%).