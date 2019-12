PTB et Vlaams Belang pouvaient-ils s'afficher ensemble en interview?...

Les présidents respectifs des deux formations ont octroyé une interview conjointe à l’hebdomadaire dominical De Zondag. De quoi susciter de vives réactions côté francophone. À raison?

Que le PTB ait toujours refusé d’honorer ses électeurs en venant au pouvoir, c’est une chose. Qu’il s’affiche ainsi fièrement avec un des leaders les plus dangereux pour notre démocratie en est une autre. Je suis sans voix", s’est offusquée la coprésidente d’Ecolo, Rajae Maouane. Puis Georges-Louis Bouchez, président du MR, d’embrayer: "Cela fait de nombreuses années que le MR tente de faire comprendre que le PTB et le Belang appartiennent au même registre populiste et dangereux pour notre pays. Certains leur ont pourtant donné la vice-présidence de la RTBF". Et d’appeler: "Enfin un revirement?"

En cause? Une interview conjointe du président du PTB, Peter Mertens, et du président du Vlaams Belang, Tom Van Grieken, parue ce week-end dans le journal dominical De Zondag. Qui n’a pas fait grand bruit au nord, mais a tonitrué au sud. Les vives réactions ne manquant pas.

Proximité dans l’électorat

Et pour cause, et c’est un élément connu notamment du PTB lui-même, il existe un intérêt stratégique à cette association. En effet, une récente étude d’une équipe de chercheurs de la KU Leuven, de l’ULB et de la VUB le démontrait encore après les élections du 26 mai: il existe une proximité entre les électorats des deux formations. Et ce, surtout avec l’aile francophone du parti travailliste belge – l’aile néerlandophone "ayant un profil plus à gauche". Cette aile du sud du pays a "moins confiance et d’intérêt en la politique, moins de satisfaction à l’égard des politiques du gouvernement wallon et plus d’émotions négatives envers la politique". Bref, elle cristallise, comme la formation d’extrême-droite, une forme de ras-le-bol apolitique, sur le modèle du populisme.

Vue en plein écran L'hebdomadaire dominical De Zondag donnait la parole ce week-end aux présidents du PTB, Peter Mertens (à gauche), et du Vlaams Belang, Tom Van Grieken (à droite). Une interview à couteaux tirés, mais qui n'a pas manqué d'amener la formation d'extrême gauche à être critiquée. ©DeZondag

Mais pour autant, faut-il voir dans cet entretien conjoint une volonté affirmée, alors même qu’elle est dommageable pour l’image du parti? Après tout, au sud du pays, le cordon sanitaire est un principe particulièrement ancré dans les esprits. Ce mécanisme, né en 1991 à l’occasion de la percée du Vlaams Blok, exclut de s’associer politiquement avec l’extrême droite, couplé, au sud, à une interdiction de relayer médiatiquement ses propos.

Pour y répondre, il convient de revenir aux faits: l’interview n’a pas été donnée par Peter Mertens, président du PTB, mais bien d’un parti, le PTB-PVDA, national, et donc, présent des deux côtés de la frontière linguistique. Donc aussi en Flandre où ledit cordon médiatique n’existe pas. D’ailleurs, comme le rappelait le journaliste politique flamand Hannes Cattebeke (HLN): "les partis francophones s’indignent de cette interview. Pourtant, c’est la je ne sais plus combientième de cette année (à lire dans De Morgen ou encore Humo, NDLR). Bizarre".

Ambiguïté d’autres familles

Derrière la fronde, c’est surtout une opportunité pour le monde francophone de taper, en période creuse et donc pauvre en infos, sur le parti en croissance (à la défaveur de ses adversaires politiques) qu’il faudrait voir. Qui a tendu le bâton pour se faire battre, certes. Enfin, ou plutôt, aurait. Car les positions des autres familles politiques sont elles aussi ambiguës à l’égard du Belang.

"Nous prenons nos responsabilités pour expliquer à ceux qui soutiennent le Belang que ce parti dangereux les trompe avec un discours raciste et xénophobe". Germain Mugemangango Porte-parole du PTB

Comme le rappelait Raoul Hedebouw, député fédéral, en réponse à Rajae Maouane: "te restera-t-il un peu de voix pour chanter la macarena avec Meyrem Almaci (en référence à un passage télévisé, datant du mois de mai dernier, où les présidents de partis – Tom Van Grieken compris – dansaient tous ensemble dans le cadre d’une émission pour enfant diffusée sur la VRT, NDLR)? (…) Quel est le moyen le plus efficace pour faire reculer les fachos? J’avoue mon parti pris". Et Germain Mugemangango, porte-parole, d’appuyer qu’avec cette interview, "nous prenons nos responsabilités pour expliquer à ceux qui soutiennent le Belang que ce parti dangereux les trompe avec un discours raciste et xénophobe".

